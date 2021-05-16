Начало матча между футбольными клубами «Уфа»! и «Арсенал» задержано из-за сильной жары

Команды должны встретиться в рамках заключительного, 30-го тура чемпионата России. Все матчи заключительного тура сезона РПЛ должны были начаться в одно время – 14:00. Каждые полчаса на поле уфимского стадиона будет замеряться температура. Если жара пойдёт на спад, матч состоится, сказали в руководстве Российской премьер-лиги. Оба клуба находятся внизу турнирной таблицы.