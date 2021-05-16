У Главного здания МГУ собрались недовольные проектом постановления правительства о просветительской деятельности

Мероприятие организовано в форме встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Сам он высказал свое отношение к документу.

Проект постановления правительства о просветительской деятельности, который вызвал критику, за две недели получил более 25 000 отрицательных оценок на Федеральном портале нормативно-правовых актов. Научное сообщество опасается, в частности, что в нынешнем виде документ лишит российских ученых работать вместе с коллегами и обмениваться с ними опытом. На днях агентство «Интерфакс» сообщило, что Минобрнауки решило доработать проект постановления.