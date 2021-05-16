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15:01, 16 мая 2021

У Главного здания МГУ собрались недовольные проектом постановления правительства о просветительской деятельности

Мероприятие организовано в форме встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Сам он высказал свое отношение к документу.
Проект постановления правительства о просветительской деятельности, который вызвал критику, за две недели получил более 25 000 отрицательных оценок на Федеральном портале нормативно-правовых актов. Научное сообщество опасается, в частности, что в нынешнем виде документ лишит российских ученых работать вместе с коллегами и обмениваться с ними опытом. На днях агентство «Интерфакс» сообщило, что Минобрнауки решило доработать проект постановления. 


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