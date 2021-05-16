На встречу в защиту просветительской деятельности около здания МГУ собралось около 400 человек

На встречу в защиту просветительской деятельности около здания МГУ им.Ломоносова собралось около 400 человек. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, собрание студентов и преподавателей проходит в формате встречи с депутатами Госдумы от КПРФ.

«В настоящий момент в Москве около здания МГУ проходит встреча студентов, преподавателей, общественных активистов с депутатами Госдумы от КПРФ. Цель встречи — защита просветительской деятельности. Собралось около 400 человек, в том числе представители общественных и политических организаций: КПРФ, «Левого фронта», Моссовета», — рассказал политик.

По словам С.Удальцова, собравшиеся и все научное сообщество обеспокоены принятым законом о просвещении, который грозит запретом вех просветительских проектов.

«Сейчас правительство пытается утвердить положение об осуществлении просветительской деятельности, которое вводит многочисленные бюрократические требования, запреты и проведения лекций, семинаров и дискуссий. Собравшиеся обеспокоены тем, что под видом этого законодательного новшества просто будет введена цензура, и уже по политическим соображениям различные просветительские проекты могут быть запрещены. Среди требований звучит — отменить сейчас это положение, провести общественное обсуждение, дискуссию с участием общественного, научного и студенческого сообществ», — отметил политик.

Проект постановления правительства о просветительской деятельности, который вызвал критику, за две недели получил более 25 000 отрицательных оценок на Федеральном портале нормативно-правовых актов. Научное сообщество опасается, в частности, что в нынешнем виде документ лишит российских ученых работать вместе с коллегами и обмениваться с ними опытом.