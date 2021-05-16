Больше половины японцев выступают за отмену Олимпиады в Токио

Из тех, кто выступает за ее проведение, каждый четвертый считает, что игры должны пройти без зрителей, свидетельствуют данные опроса газеты «Ёмиури симбун». Олимпиаду в Токио ранее перенесли из-за коронавируса. Не так давно было объявлено, что Игры состоятся без иностранных болельщиков.