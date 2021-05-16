Азербайджан начал учения на фоне напряженности на границе с Арменией

Маневры продлятся до среды, в них примут участие около 15 тыс. военных, говорят в министерстве обороны республики. Это происходит на фоне нового обострения напряженности в регионе. На днях Армения обвинила соседнее государство в посягательстве на суверенитет республики и провокациях. В Ереване этим утром обратили внимание, что азербайджанские подразделения остаются на армянской территории на юге страны.