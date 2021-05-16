В Европарламенте подготовили предложения для ведения дел с Россией

Комитет по международным отношениям представил проект соответствующего доклада. Так, предлагается всерьез рассмотреть вопрос об отключении России от международной платежной системы SWIFT. Там также готовятся не признать результаты парламентских выборов этого года в России и намерены создать круглосуточный телеканал для борьбы с российской пропагандой, передает агентство РИА «Новости». В преамбуле указывается, что Россия продолжает агрессивное поведение на границе с Украиной и проводит то, что Брюссель называет «актом терроризма» в таких странах Евросоюза, как Чехия, а также поддерживает белорусского президента Александра Лукашенко в Беларуси.