В России падает качество выпускников вузов, говорят в Академии наук

Там считают одной из причин снижение качества школьного образования. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что сейчас в школьном образовании есть ряд серьезных проблем, одна из которых — отсутствие идеологии, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют» жителей страны. Еще одна проблема, как считает глава РАН, связана со школьными учителями.