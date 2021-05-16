Народный сход в защиту просветительской деятельности проходит у Главного здания МГУ

Он проходит в формате встречи с депутатом Госдумы. Проект постановления правительства о просветительской деятельности, который вызвал критику, за две недели получил более 25 000 отрицательных оценок на Федеральном портале нормативно-правовых актов. Научное сообщество опасается, в частности, что в нынешнем виде документ лишит российских ученых работать вместе с коллегами и обмениваться с ними опытом. На днях агентство «Интерфакс» сообщило, что Минобрнауки решило доработать проект постановления.

Как сообщают участники акции, полиция на народном сходе задержала нескольких человек.