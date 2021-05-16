Восемью матчами 30 тура заканчивается Чемпионат России по футболу

Их осталось совсем немного — выявление второго неудачника сезона и распределение мест в Еврокубках. Чемпион давно определен. Им в третий раз подряд стал питерский Зенит. На второе место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов претендуют Спартак и Локомотив. Красно-белым достаточно сыграть вничью с Ахматом, а Локомотиву нужно непременно победить Урал. Впрочем, путейцы уже обеспечили себе место в Лиге Европы как обладатели Кубка. На два места в новом турнире – Лиге Конференций претендуют три команды. Рубин и Сочи опережают ЦСКА на два очка. Рубин принимает Ротор а Сочи играет с Химками на выезде. ЦСКА свой последний матч сезона сыграет против Динамо. И наконец, Уфа и Арсенал определят кто точно останется в Премьер-Лиге. В этом споре тульский клуб устроит и ничья. В случае собственной победы над Сочи такой шанс сохранит и Ротор.

Все 8 матчей начнутся в 14 часов. Телеканал Матч ТВ будет вести перекличку встреч последнего тура Чемпионата России по футболу.