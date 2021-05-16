Московская мэрия предупреждает об ухудшении погоды в столице

В ближайшие часы и до конца суток ожидаются ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с, сказали в департаменте городского хозяйства. В мэрии напомнили, что накануне из-за грозы в Москве пострадали несколько человек, были повалены десятки деревьев.