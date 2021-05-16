Число погибших от ударов израильской армии в Секторе Газа превысило 200 человек

Об этом со ссылкой на врачей сообщает арабский телеканал «Аль-Арабия». В разных странах накануне прошли акции солидарности с Палестиной. Тем временем в Москве в синагоге на Поклонной горе собрались участники мероприятия в поддержку Израиля

Пришедшие собирались кучками перед входом и общались – к полудню таковых набралось несколько десятков. Синагогу на время мероприятия закрыли, охрана пускала внутрь только по спискам. На первом этаже синагоги раздавали кошерные закуски и сине-белые футболки со звездами Давида и надписями «Вместе с Израилем против террора» — это название сегодняшней акции. Несколько мужчин были в традиционных религиозных еврейских шляпах, остальные – просто в пиджаках.

На церемонии прозвучат кадиш (специальная молитва) по жертвам террористических атак в Израиле в мае 2021 года и молитва за Израиль, будут зажжены свечи. В конце мероприятия запланирован сбор средств на строительство дополнительных бомбоубежищ в школе-интернате в 15 километрах от границы с сектором Газа.

Ситуация в регионе обострилась с конца прошлой недели. По данным израильских властей, за это время от обстрелов со стороны Газы погибли не менее 10 человек.