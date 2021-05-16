Шестерых мигрантов задержали в Петербурге после массовой драки

В ней участвовало несколько порядка 100 человек.

Полиция задержала мигрантов из Средней Азии в квартире одного из домов по Вербной улице Приморского района Петербурга. Задержанным от от 20 до 33 лет. У двоих нет регистрации в Петербурге. В основном все они работают на стройке. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в МВД. Драка случилась позавчера на перекрестке улиц Вербной и Репищева. Сообщение в полицию поступило около половины девятого вечера. Очевидцы сказали, что в руках люди держали арматуру и дубинки. Камеры уличного видеонаблюдения засняли, как участники драки гоняются по улице друг за другом. Тем же вечером в полицию обратился потерпевший, 33-летний мигрант, которого избили на автобусной остановке. Полиция доставила в отделы 45 человек.

По данным Генеральной прокуратуры, за первые два месяца этого года число преступлений, совершенных гражданами стран СНГ в Петербурге увеличилось в полтора процента.