В России сегодня пройдут матчи заключительного, 30-го чемпионата страны по футболу

Все они начнутся в 14.00. От встреч зависит, какие клубы смогут выступить в еврокубках, а также какие покинуть высший дивизион. Перед заключительным туром на втором месте идет «Спартак», следом за ним «Локомотив», «Рубин», «Сочи» и ЦСКА. «Красно-белые» и «железнодорожники» разыграют путевку в Лигу чемпионов. Все матчи 30-го тура начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе.