Российские ВУЗы готовы вновь перейти на дистанционный формат обучения, если возникнет такая необходимость

Высшие учебные заведения уже располагают соответствующим опытом, заверил министр науки Валерий Фальков. Решения, по его словам, будут приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и городе. В удаленном формате, заметил министр, может проходить также приемная кампания. При этом Фальков заметил, что многие абитуриенты при подаче документов хотели бы сделать это в удобном формате, то есть дистанционно.