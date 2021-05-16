В Москве впервые с января зафиксировано более 20 000 новых случаев коронавируса за неделю, по подсчетам агентства ТАСС

В целом общее количество заразившихся выросло по стране почти на 3 тысячи. За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, было выявлено чуть более 8,5 тысяч человек с подтвержденным диагнозом, из них в Москве около 2,8 тысяч. Выросла смертность из-за новой инфекции: за семь дней штаб зарегистрировал около 2,5 тысяч смертей, примерно на 50 больше, чем неделей ранее.