В Москве впервые с января зафиксировано более 20 000 новых случаев коронавируса за неделю, по подсчетам агентства ТАСС

В целом общее количество заразившихся выросло по стране почти на 3 тысячи. За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, было выявлено чуть более 8,5 тысяч человек с подтвержденным диагнозом, из них в Москве около 2,8 тысяч. Выросла смертность из-за новой инфекции: за семь дней штаб зарегистрировал около 2,5 тысяч смертей, примерно на 50 больше, чем неделей ранее.
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