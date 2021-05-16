Участники протестов в Колумбии украли более 50 единиц оружия

Это случилось после нападения на здание подразделения немедленного реагирования на западе страны. По данным министерства обороны, среди протестующих присутствовали представители повстанческих организаций. С конца апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Пострадали более 1 тыс. человек, погибли не менее 42.