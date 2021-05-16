Ожесточенные бои между местными жителями и военными идут на западе Мьянмы

В городе Миндат у границ с Индией окружены около 20 000 человек, передает агентство Reuters. По некоторым данным, армия применяет тяжелые орудия. Данных о погибших пока нет. С февраля в Мьянме правит военная хунта, которая отстранила от власти гражданское правительство. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, действия силовиков уже привели к гибели сотен человек и помещению нескольких тысяч под стражу.