Ожесточенные бои между местными жителями и военными идут на западе Мьянмы

В городе Миндат у границ с Индией окружены около 20 000 человек, передает агентство Reuters. По некоторым данным, армия применяет тяжелые орудия. Данных о погибших пока нет. С февраля в Мьянме правит военная хунта, которая отстранила от власти гражданское правительство. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, действия силовиков уже привели к гибели сотен человек и помещению нескольких тысяч под стражу.
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…
Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…
Вячеслав Володин: Необходимо сделать все, чтобы подобное больше не повторилось Интернет принес с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики, жизни. Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, но принятых мер недостаточно…
Популярное за неделю
14 мая: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)