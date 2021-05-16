Израильская полиция объявила о задержании двух иорданцев, вооруженных ножами

Они пересекли границу, сейчас с ними разбирается следствие. На днях силы безопасности Иордании преградили путь демонстрантам, пытавшимся проникнуть из пограничной местности в палестинские районы на Западном берегу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась с конца прошлой недели. С понедельника палестинские группировки обстреливают израильские города с территории сектора Газа. В ответ армия Израиля наносит удары по целям в Газе. Сообщается о почти 200 погибших в анклаве, и не менее 10 убитых израильтянах.