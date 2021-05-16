Собянин: Подвижной состав Московского метрополитена будет самым молодым в Европе и Америке к 2024 году

Подвижной состав Московского метрополитена будет самым молодым в Европе и Америке к 2024 году. Об этом в воскресенье сообщил в интервью

телеканалу «Россия-1» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы приняли программу развития метро, одобренную президентом Российской Федерации. Обновлен серьезным образом подвижной состав [метро]. Сегодня он достаточно молодой. К 2024 году он будет самым молодым в Европе и Америке», — сказал мэр.

Ранее Собянин сообщал, что почти 340 новых вагонов поступят в московское метро в этом году.