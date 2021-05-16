На довыборах в Саратове наблюдателя «Голоса» обвинили в проносе на участок бомбы

Подозрения у членов комиссии появились накануне закрытия участка. Утром поступили сообщения о вбросе.

Вчера полиция удалила с УИК 297 наблюдателя Ассоциации «Голос» и журналиста Полину Кускову. Председатель комиссии Инна Бойненкова утверждала, что в рюкзаке у девушки могла быть бомба. Такой вывод она сделала, услышав некий разговор по телефону.

Пленка Председатель

Наблюдатель Полина Кускова рассказала «Эху», что такого разговора не было. Полиция взяла с нее объяснения, досмотрела, отпустили девушку уже после закрытия участка.

Сегодня утром член УИК 297 с правом совещательного голоса Егор Бесчастнов сообщил, что обнаружил в урне вброс. Он обратился в территориальную избирательную комиссию с требованием снять записи с камер наблюдения и установить, откуда в урне появились бюллетени после закрытия участка. Решением членов комиссии жалоба была отклонена.

Ранее наблюдатели сообщали о вбросе на участке в здании национальной (татарской) гимназии. После скандала все бюллетени в этой урне были признаны недействительными.