Противостояние между Израилем и Палестиной перекинулось и на Западный берег реки Иордан

Там произошли стычки с израильской полицией, три человека погибли, около 600 пострадали, сообщает палестинское агентство ВАФА.

С начала недели из сектора Газа в сторону израильских городов летят ракеты и миномётные снаряды, звучат сирены воздушной тревоги. Минувшая ночь и это утро не стали исключением. По Израилю было выпущено более 120-ти ракет, многие перехватила система противоракетной обороны Железный купол. В Ашкелоне — городе, где ночью было неспокойно, сейчас опять звучат сирены, сообщает агентство ТАСС. Израильские истребители и беспилотники в ответ атакуют объекты в секторе Газа, где скрываются боевики группировки ХАМАС. Утром воздушный удар нанесли по дому военного лидера палестинского движения Йехьи Синвара, сообщила армия обороны Израиля. Атакованы военные объекты в штабе разведки ХАМАС в секторе Газа. Вчера ВВС уничтожили многоэтажное здание, где были офисы местных и международных СМИ, включая агентство Associated Press и телеканал «Аль-Джазира». За час до удара военные предупредили владельца здания о необходимости эвакуировать журналистов и жителей. В ЦАХАЛ не гарантируют, что снаряды не попадут в жилые дома, поскольку их члены радикальных группировок используют как прикрытие, сказал представитель армии Джонатан Конрикус.

С начала недели, сколько длятся обстрелы, по данным минздрава Газы были убиты больше 170-ти палестинцев, включая детей и женщин. Израиль сообщили о не менее 10-ти жертвах.

Все иностранные авиакомпании накануне приостановили полёты в Израиль.