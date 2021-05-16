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Эксклюзив Эха 13:03, 16 мая 2021

Растут масштабы экологической катастрофы в Коми

В результате аварии на трубопроводе в почву и реку попали нефтепродукты. Их объем составил почти сотню тонн, посчитали в дочерней компании ЛУКОЙЛа.

Далеко не 7 тонн, как предполагалось изначально, разлилось из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения – утекло около 90 тонн нефтесодержащей жидкости, причем примерно 9 тонн попало в реку Колва, сообщают власти города Усинска со ссылкой на пресс-службу «ЛУКОЙЛ-Коми». В ликвидации последствий аварии задействованы более 230 человек. Утечку на суше локализовали. Территорию зачищают, потом здесь проведут техническую и биологическую рекультивацию. Но сколько времени займет очищение почвы и реки, пока неизвестно – процесс осложняется из-за льда, говорил ранее глава республики Коми Владимир Уйба. Он приезжал на место разлива.

Уйба утверждает, что угрозы для рыбы в реке нет. В этом сомневаются экологи — Александр Сладкоштиев рассказал телеканалу «Дождь», что
помимо Колвы загрязнены и более крупные реки республики — Уса и Печора, важные для рыболовного хозяйства. По его словам, ЧП сильно осложняет жизнь местных жителей.

Радужную пленку на поверхности реки заметили в минувший вторник.
Тогда же администрация Усинска ввела в муниципалитете режим ЧС. Власти Коми заявляли, что источник утечки топлива находится в Ненецком автономном округе.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. «Общее неудовольствие вызывает то, что разлив произошел еще в апреле. А власти и «Лукойл» заговорили об этом только в мае. Режим ЧС введен только 11 мая, фактически прошло полмесяца. Очевидно, что об они знали, но пока нефть не дошла до населенных пунктов, и активисты-экологи это не зафиксировали, власти и компания пытались скрыть этот факт. Сейчас называют цифру, что более 90 тонн разлива нефти, и эта цифра, скорее всего, не релевантная», — сказал издатель.

По словам Л.Зильберга, данная критическая ситуация усугубляется еще ледоходом и сильным течением, Как сообщает администрация Усинска со ссылкой на пресс-службу «Лукойл-Коми», объем нефтесодержащей жидкости, попавшей на почву и в реку Колву на территории Ненецкого автономного округа (НАО) и Республики Коми в результате аварии на нефтесборном коллекторе, скорректирован до 90 тонн.

Руководитель фракции КПРФ, депутат Госсовета Олег Михайлов считает, что власти принимают крайне недостаточно мер по устранению разлива нефти в республике Коми. Как сказал депутат в эфире радиостанции «Эхо Москвы», подобные нефтеразливы в республике происходят с регулярной частотой. «Все, что делается в республике Коми, крайне недостаточно для того, чтобы повлиять на распространение этого нефтяного загрязнения. Несмотря на заверения руководства республики во главе Уйбы, эта нефть продолжает разливаться — из Колбы она перелилась в Усу, а теперь разливается по реке Печоре. И села Печорского района находятся под угрозой нефтяного загрязнения», — сказал он. По словам О.Михайлова, подобные аварии в регионе случаются регулярно.

«Эта ситуация возникает систематически. Нефтеразливы в Коми происходят с такой частотой, что это практически люди живут в условиях постоянного нефтеразлива. Никаких действий, которые предотвращали бы эти аварии на нефтепроводах не производятся. Техногенные ситуации случаются, вопрос в том, что делается для того, чтобы предотвратить нефтеразливы, и чтобы было минимально попадание нефти в окружающую среду. И важна адекватность властей в таких ситуациях», — отметил он.

Также О.Михайлов добавил, что ранее депутатами совместно с «Гринписом» и Комитетом спасения Печоры были предложены изменения в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

«Мы предлагали вместе с Гринписом и комитетом спасения Печоры принять изменения в 7 и 9 статью в закон, которая подразумевает обязательную замену нефтепроводов старше 25 лет. Эта своевременная замена поможет существенно сократить количество нефтеразливов, и потери для нефтекомпаний будут минимальны», — сказал депутат.

Как сообщает администрация Усинска со ссылкой на пресс-службу «Лукойл-Коми», объем нефтесодержащей жидкости, попавшей на почву и в реку Колву на территории Ненецкого автономного округа (НАО) и Республики Коми в результате аварии на нефтесборном коллекторе, скорректирован до 90 тонн.



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