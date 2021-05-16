Жаркая погода придет в столичный регион в начале следующей недели

Вместе с нею придут засушливый воздух и пылевой шлейф, рассказали в центре погоды «Фобос» агентству РИА «Новости». В то же время содержание частиц пыли и песка в атмосфере прогнозируется незначительное. Но и такая погода, по словам специалистов, может ухудшить экологическую обстановку и негативно сказаться на здоровье людей. По данным Гидрометеоцентра, воздух прогреется до 30-32 градусов, затем температура опустится до климатической нормы 15-20 градусов. Во Владимирской и Костромской областях прогнозируется еще более жаркая погода.