Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призывает россиян не ждать третьей волны пандемии

Во его словам, вместо этого следует прививаться от коронавируса. Ранее некоторые врачи сказали агентству ТАСС, что в России уже началась третья волна пандемии, с ней же он связал рост заболеваемости, который наблюдается в последние дни в некоторых регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.