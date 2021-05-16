Две публикации с резкой оценкой французских и израильских силовиков появились в твиттере депутата Госдумы Хинштейна

От имени главы комитета по СМИ, члена «Единой России» и бывшего советника главы Росгвардии сотрудники сил безопасности Израиля и Франции там названы «мусорами». И дал ссылки на публикации, в которых говорится о применении силовиками в обеих странах слезоточивого газа против протестующих. Сейчас обе записи удалены, но сохранились их копии, пишет интернет-издание «Открытые медиа». Сам Хинштейн случившееся не комментировал. В феврале депутат утверждал, что его учетную запись в Twitter взломали. Тогда в его соцсети появился пост о коррупции при строительстве дорог в Самарской области, который вскоре пропал.