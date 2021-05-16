Обострилась обстановка на Западном берегу реки Иордан

Нападение с использованием огнестрельного оружия произошло неподалеку от города Хеврон, рассказали представители израильского военного командования. Кто именно может быть причастен к этому и есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Ранее Израиль и палестинские группировки Сектора Газа начали обстреливать друг друга. По последним данным, с палестинской стороны погибли почти 200 человек, с израильской не менее 10. Обстановка в регионе накалилась с конца прошлой недели.