В результате аварии на «Лукойл-Коми» разлив нефтепродуктов на данный момент составляет более 90 тонн

В результате аварии на «Лукойл-Коми», которая произошла еще в апреле, разлив нефтепродуктов на данный момент составляет более 90 тонн. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» издатель портала «7х7» Леонид Зильберг, власти долгое время скрывали информацию.

«Общее неудовольствие вызывает то, что разлив произошел еще в апреле. А власти и «Лукойл» заговорили об этом только в мае. Режим ЧС введен только 11 мая, фактически прошло полмесяца. Очевидно, что об они знали, но пока нефть не дошла до населенных пунктов, и активисты-экологи это не зафиксировали, власти и компания пытались скрыть этот факт. Сейчас называют цифру, что более 90 тонн разлива нефти, и эта цифра, скорее всего, не релевантная», — сказал издатель.

По словам Л.Зильберга, данная критическая ситуация усугубляется еще ледоходом и сильным течением, Как сообщает администрация Усинска со ссылкой на пресс-службу «Лукойл-Коми», объем нефтесодержащей жидкости, попавшей на почву и в реку Колву на территории Ненецкого автономного округа (НАО) и Республики Коми в результате аварии на нефтесборном коллекторе, скорректирован до 90 тонн.