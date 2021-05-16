Акция солидарности с Израилем пройдёт сегодня в Мемориальной синагоге в Москве

Одним из участников станет главный раввин России Берл Лазар. Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер сказал «Эху», что во время мероприятия будут принимать пожертвования на строительство бомбоубежища для одной из школ-интернатов.

Каннер добавил, что не ожидает большого количества посетителей, в связи с тем, что вечером начнётся большой праздник.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась с понедельника. Палестина и Израиль обмениваются ударами. С палестинской стороны погибли почти 170 человек, с израильской – по меньшей мере, 10.