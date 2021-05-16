В Пермском крае школьницы случайно сожгли ферму, снимая ролик для сервиса коротких развлекательных видео TikTok

К ответственности привлекли их родителей.

Две ученицы одной из школ Нытвенскго района Пермского края решили впечатлить аудиторию популярной соцсети TikTok роликом с местной фермы, где они нашли стога соломы массой почти 200 тонн. Подростки поджигали и тушили сухие стебли, снимая это на видео. Но процесс вышел из-под контроля. Вспыхнуло пламя, школьницы попытались его сбить, но после неудачных попыток убежали. Тушить имущество фермы пришлось уже пожарным. Девочек позже нашел участковый, опросив сотрудников фермы и жителей села. Их могут поставить на профилактический учет в отделе полиции. Пока же административное дело возбудили против родителей подростков – статья: неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Семьям школьниц грозит и судебное разбирательство с владельцами фермы, которые могут потребовать возмещения нанесенного ущерба. Его оценили в 150 тысяч рублей.

TikTok за последние годы стал одной из самых популярных соцсетей в России. Его пользователи выкладывают короткие видео с танцами, юмористичсекими скетчами и так называемыми «челленджами». Авторы самых популярных аккаунтов зарабатывают миллионы рублей