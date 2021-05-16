Нефтепродукты попали в воду нескольких рек в республике Коми

По словам местных экологов, жители региона не могут ловить рыбу и использовать воду даже для хозяйственных нужд. По уточненным данным, в результате аварии на месторождении в соседнем НАО в почву и речки вылилось до 90 тонн нефтесодержащей жидкости. На днях место происшествия посетил глава республики Владимир Уйба.

По словам Уйбы, разлив нефти не угрожает рыбе в реке.