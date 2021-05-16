Армия Азербайджана приступила к масштабным военным учениям.

Это происходит после того, как Ереван обвинил Баку в посягательстве на территорию Армении.

15 000 военных, 300 танков, а также артиллерия, боевые самолёты и беспилотные летательные аппараты должны будут принять участие в учениях, которые проводит Министерство обороны Азербайджана. В сообщении ведомства сказано, что основное внимание будет уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск «с учетом опыта, накопленного в отечественной войне». Так власти республики называют произошедшее этой осенью обострение конфликта в Нагорном Карабахе. При этом где именно пройдут манёвры, в министерстве не уточнили.

Об этих учениях в Баку объявили в среду. В тот же день Ереван обвинил соседей в провокации, в результате которой азербайджанские военные прошли на три с половиной километра в глубь на территорию Армении. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сказал, что ситуация на границе обострилась, поскольку азербайджанские военные пользовались фальшивой картой с неправильно отмеченной границей.

В свою очередь в Азербайджане эти обвинения назвали безосновательными. В заявлении МИДа республики сказано, что первопричиной пограничных проблем является незаконная оккупация Арменией территорий этого региона до ноября 2020 года.



Ранее из-за ситуации на границе Армения обратилась в ОДКБ, а Франция и Соединённые Штаты осудили действия Азербайджана.