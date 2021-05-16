В Москве с начала мая выпало в 1,2 раза больше месячной нормы осадков

По оценке специалистов, в ближайшие десять дней также ожидаются дожди. Так что в результате общее количество осадков будет почти в1,5-2 раза выше месячной нормы, передает агентство РИА «Новости». Накануне Москва первый раз в сезоне пересекла отметку плюс 25.