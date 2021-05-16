В России остановился рост цен на квартиры в новостройках

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ». Этому способствовало постепенное снижение покупательского спроса и увеличение объема предложения. Дальнейшего роста цен на новостройки аналитики не ждут. По их прогнозам, застройщики в скором времени должны перейти к политике предоставления скидок. Наиболее заметным рост цен на новостройки за минувший месяц оказался в Краснодаре. На втором месте — Новосибирск.