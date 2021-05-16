Масштабы утечки нефтепродуктов в республике Коми оказались больше, чем сообщалось ранее

Согласно оценкам компании «Лукойл», на объекте которой в соседнем Ненецком округе произошла авария, вылилось до 90 тонн нефтесодержащей жидкости. Большая часть попала в почву, около 9 тонн – в реку у города Усинска.

В свою очередь местные экологи, как передает телеканал «Дождь», утверждают, что загрязнена вода не только в реке Колва, но и более крупных, таких как Печора. Местные жители не могут использовать ее даже для хозяйственных нужд. В таких условиях нельзя заниматься рыболовством.