Второй за два дня конфликт со стрельбой произошел в Сочи

Накануне ночью на одной из улиц произошел конфликт между двумя компаниями молодых людей. Они не поделили парковочное место, передает агентство ТАСС. Молодые люди задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Накануне в Адлере произошла перестрелка, за помощью к медикам обратился один человек.