В России за минувшие сутки было зафиксировано чуть более 8,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Из них почти 2,8 тысяч в Москве, объявили несколько минут назад в оперативном штабе. Это меньше, чем за последние пару дней, когда суточный прирост в столице составлял более 3 тысяч. За сутки в России скончались почти 400 человек, у кого был подтвержден коронавирус. Общее количество умерших, по данным штаба, превысило 115 тысяч. Количество заразившихся с начала пандемии приближается, по официальным данным, к 5 млн.