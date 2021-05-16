Следствие назначило дополнительные экспертизы по делу о краже с так называемого «самолёта судного дня»

Пока что обвинения предъявили только одному человеку.

В ходе новых экспертиз должны будут исследовать вещественные доказательства, которые нашли на месте преступления. Об этом агентству ТАСС рассказала адвокат обвиняемого Ольга Бояркина. Она добавила, что до этого следователи изъяли у него обувь, сравнили с отпечатками следов на аэрозаводе и исследование показало, что они не сходятся.

36-летнего жителя Таганрога Жору Хачунца арестовали в январе. Следствие утверждает, что в конце прошлого года обвиняемый пробрался на территорию научно-технического комплекса и украл с ИЛ-80 39 радиостанций на общую сумму в более миллиона рублей.

Как ранее со ссылкой на эксперта писала «Новая газета», чтобы совершить это преступление необходимо ориентироваться в самолёте, знать, как именно извлекать оборудование и использовать специальные инструменты. В то же время жена обвиняемого говорила изданию, что он к авиации отношения не имел, на заводе не работал и профильного образования не получал.

Ил-80 — это воздушный командный пункт, предназначенный для управления армией во время ядерного конфликта. Как объясняли представители Объединённой авиастроительной компании, вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета еще до кражи, а пропало только второстепенное оборудование