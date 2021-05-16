Свыше 80 тысяч жителей Нижегородской и Костромской областей остаются без света из-за сильного ветра

К ночи с субботы на воскресенье без электроснабжения оставались 50 тысяч человек в Нижегородской области и 30 – в Костромской. В Нижегородской области на восстановительные работы брошены полсотни бригад с десятками специалистов и единиц техники – и столько же в Костромской. Помимо сбоев в электроэнергии сильный ветер повалил деревья, повреждены автомобили. На некоторых домах сорвало кровли. В Нижегородской области вчера помимо ветра с порывами до 20 метров в секунду была гроза и дождь. Обесточенными оказались порядка 80 населенных пунктов. Изначально сообщалось о количестве жителей без электричества в несколько раз меньшем. При этом погибших и пострадавших нет.

Время окончания восстановительных работ в двух областях пока не уточняется.