Почти три тысячи ракет выпустили за эту неделю палестинские группировки по израильской территории

Большую часть удалось перехватить системе ПВО «Железный купол», говорят в Иерусалиме. В свою очередь в ответ на обстрелы армия Израиля наносит удары по объектам в Секторе Газа. По последним данным, в результате с палестинской стороны погибли почти 170 человек, с израильской – 10. Среди погибших есть дети. Минувшей ночью Израиль нанес удары по домам и офисам функционеров группировки ХАМАС, которая контролирует Газу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что правительство не ведет переговоров о прекращении огня не ведется.

Ранее Нетаньяху пообещал, что ХАМАС заплатит высокую цену.