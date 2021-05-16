Большую часть удалось перехватить системе ПВО «Железный купол», говорят в Иерусалиме. В свою очередь в ответ на обстрелы армия Израиля наносит удары по объектам в Секторе Газа. По последним данным, в результате с палестинской стороны погибли почти 170 человек, с израильской – 10. Среди погибших есть дети. Минувшей ночью Израиль нанес удары по домам и офисам функционеров группировки ХАМАС, которая контролирует Газу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что правительство не ведет переговоров о прекращении огня не ведется.
Ранее Нетаньяху пообещал, что ХАМАС заплатит высокую цену.
Почти три тысячи ракет выпустили за эту неделю палестинские группировки по израильской территории
Большую часть удалось перехватить системе ПВО «Железный купол», говорят в Иерусалиме. В свою очередь в ответ на обстрелы армия Израиля наносит удары по объектам в Секторе Газа. По последним данным, в результате с палестинской стороны погибли почти 170 человек, с израильской – 10. Среди погибших есть дети. Минувшей ночью Израиль нанес удары по домам и офисам функционеров группировки ХАМАС, которая контролирует Газу.