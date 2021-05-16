Прага ждёт разъяснений от Москвы о работе диппредставительств в России после включения Чехии в список недружественных государств.

Отношения Москвы и Праги остаются напряжёнными уже месяц. Они стали резко ухудшаться после обвинения российских силовиков в причастности к взрывам на оружейных складах в чешской деревне Врбетице, которые произошли в 2014-м году, погибли два человека. Обоюдной масштабной высылкой дипломатов дело не ограничилось. Москва на этой неделе включила Чехию в список недружественных стран. Как это скажется на работе посольства Чехии в Москве и генконсульствах в ряде городов нашей страны в Праге не знают. По требованию российских властей Чехия должна до конца месяца сократить число сотрудников своего посольства до 19-ти человек, рассказал глава дипмиссии в России Витезслав Пивонька в интервью Чешскому радио. Около 90-та сотрудников по его словам уволят. Прага призвала Москву разъяснить ситуацию. Ранее МИД Чехии назвал шагом к эскалации внесение страны в список недружественных государств. Туда помимо Чехии включили и США. На этом фоне президент Чехии сегодня выступит с чрезвычайным обращением к нации. Он, как ожидается, озвучит свою позицию по ситуации с Россией.

В Москве ситуацию пока не разъяснили. Аналитики называют конфликт между Москвой и Прагой самым серьёзным за весь период после распада восточного блока.