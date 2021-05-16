Букву «А» вернули на фасад Государственной Думы

Надпись над входом в нижнюю палату восстановлена в прежнем виде, сказали агентству ТАСС в управделами президента. Именно это ведомство отвечает за эксплуатацию зданий Федерального собрания. Накануне букву в слове «Государственная» сорвало из-за сильного ветра. Сейчас, по словам специалистов, скорость ветра в столице не превышает 1 м/с.