В Исландии продают действующий вулкан

Он расположен на территории фермерского хозяйства, которым на протяжении многих лет владеет одна семья. Как передает агентство Bloomberg, владельцы получили уже два предложения. Сами они рассчитывают, что вулкан превратится в туристический объект. Вулкан Фаградальсфьядль спал 6 тыс. лет, пока не началось его извержение в марте. По данным ученых, он может проявлять активность на протяжении нескольких лет. Власти Исландии в свою очередь выражали готовность выделить чуть более полумиллиона долларов на туристическую инфраструктуру и организацию безопасности для посетителей.
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