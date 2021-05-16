В России до конца года должна будет заработать Единая информационная платформа управления данными

Она объединит данные из государственных систем, реестров и баз. Положение о создании такого ресурса подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас информация в государственных реестрах обновляется недостаточно быстро, а права доступа регулируются отдельными соглашениями и не объединены общими правилами, поясняют в правительстве. Запуск новой платформы, как заверяют там, ускорит процесс оказания услуг гражданам, вроде подготовки необходимых документов для продажи квартиры или машины.