Следствие назначило новые экспертизы по делу о краже из самого засекреченного российского самолета

До этого сотрудники СК изъяли отпечатки следов с места преступления и обувь главного фигуранта дела Жоры Хачунца, рассказал представитель защиты агентству ТАСС. При этом, по словам адвоката, одна экспертиза уже показала, что следы оставлены не обувью обвиняемого. Неизвестные в конце прошлого года вскрыли так называемый «самолет судного дня» Ил-80 на аэродроме Таганского авиационного научно-технического комплекса. Они похитили четыре десятка радиостанций. Ил-80 является воздушным командным пунктом, который предназначен для управления вооруженными силами в ходе ядерного конфликта.