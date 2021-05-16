Беспорядки произошло в Лондоне на акции в поддержку Палестины

Пострадали девять полицейских, рассказали в руководстве лондонской полиции. Там подчеркнули, что некоторые манифестанты кидали в стражей порядка дымовые шашки. Несколько человек были задержаны. Столкновения происходили у посольства Израиля. Акция в поддержку Палестины проходили также в других странах. В Москве сегодня в полдень состоится акция солидарности «С Израилем против террора!». Она пройдет в Мемориальной синагоге на Поклонной горе.