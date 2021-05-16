Каждый пятый россиянин готов сделать прививку от коронавируса, если это станет единственным шансом выехать за границу

Примерно столько же готовы поставить прививку в любом случае, следует из результатов опроса, который провел портал SuperJob. Мужчины чаще готовы прививаться, чем женщины.

Президент Владимир Путин ранее потребовал от глав регионов соблюдать темпы вакцинации от коронавируса.

Путин напомнил, что сам он сделал прививку от коронавируса. Правда, до сих пор неизвестно, каким препаратом. В то же время, как сказал на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства даже после прививки от коронавируса останется на самоизоляции. Это сделано из-за так называемого режима предосторожности.