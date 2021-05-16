Скандалами сопровождаются довыборы в Саратовскую областную думу

Они идут уже третий день.

Полиция вчера удалила с одного из избирательных участков в Саратове журналистку и наблюдателя Ассоциации «Голос» Полину Кускову. Она рассказала правозащитному порталу ОВД-инфо, что на неё написала заявление председатель участковой комиссии, которая утверждала, что в рюкзаке у наблюдателя якобы находится бомба. На участок приехали оперативники, сумку, вызвавшую подозрение, осмотрели, взрывчатого вещества не нашли. Кускову отпустили только вечером. Интернет-издание Sota Vision сообщает, что на том же участке наблюдатели вскоре обнаружили вброс бюллетеней. Председатель комиссии опять пожаловалась в полицию. На этот раз она обвинила представителя Либертарианской партии, рассказавшего о вбросе, в клевете. Довыборы в Саратовскую областную думу начались в пятницу и завершатся сегодня. Они проходят в нескольких округах и одном из районов Саратова.

Ряд местных интернет-изданий сообщает о нарушениях в ходе голосования на некоторых других участках. На одном из них наблюдатель от КПРФ обнаружил, что пломбы на двух стационарных урнах были сорваны ещё до их вскрытия.