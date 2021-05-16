Ракетные обстрелы Израиля с территории сектора газа продолжались всю ночь

Армия еврейского государства атаковала дома лидеров движениях ХАМАС.

Радикальное исламистское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, в полночь после двухчасового перерыва возобновили удары по территории Израиля. За это время они выпустили более полусотни ракет по городам в центральной и южной части еврейского государства. В ответ израильские военные обрушили очередную серию массированных ударов по сектору Газа, было сброшено не менее ста снарядов – в результате некоторые районы в главном городе анклава были обесточены. Израиль также атаковал дом лидера политического бюро ХАМАС Яхьи Синвара – здание было разрушено, но находился ли там Синвар, неизвестно. В результате обстрела количество жертв в секторе Газа увеличилось до 149. Напряжение в регионе не спадает уже неделю. За это время по Израилю выпустили около 3 тысяч ракет, погибло 10 человек. Ранее премьер страны Биньямин Нетаньяху предупредил соотечественников о том, что в связи с операцией в Газе, ближайшие дни будут для населения Израиля непростыми.

Совет Безопасности ООН сегодня обсудит крупнейшее с 2014-го года обострение ситуации в регионе. По неподтвержденным данным, в заседании примут участие представители Израиля и Палестины