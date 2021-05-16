Компания «Лукойл» оценивает в 90 тонн объем разлившейся в республике Коми и НАО нефтесодержащей жидкости

Эта цифра выросла в разы по сравнению с предыдущей оценкой. В администрации города Усинска заверяют, что большая часть нефтепродуктов вылилась в почву и только незначительный объем попал в воду. Между тем местный эколог Александр Сладкоштиев рассказал телеканалу «Дождь», что сейчас жители региона не могут использовать воду для собственных нужд.

Сладкоштиев добавил, что помимо реки Колва загрязнены и более крупные реки республики Уса и Печора, важные для рыболовного хозяйства. Сейчас в районе Усинска введен режим ЧС. Это не первый разлив нефтепродуктов в республике. В октябре прошлого года причиной загрязнения в Колве стала протечка на недействующем нефтепроводе в Ненецком автономном округе. Экологи критиковали чиновников за медлительность: режим ЧС был введен только через 15 часов после сообщения об аварии.