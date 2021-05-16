Сильный ветер с грозой оставил без света почти 80 тысяч жителей Нижегородской и Костромской областей

Для устранения последствий непогоды привлечены в общей сложности более ста бригад и почти 400 специалистов, сообщается на сайте министерства энергетики. В местных администрациях говорят, что данных о погибших или пострадавших в результате сильного ветра к ним не поступали. Точное время восстановления энергоснабжения пока также неизвестно.